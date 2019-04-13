Исследование: анализ сообщений в Twitter может помочь вовремя предотвратить депрессию

13 апреля 2019 02:50 (UTC+04:00)

Язык социальных сетей и стиль общения на таких платформах, как Twitter может служить индикатором психического состояния человека. В этом убеждены ученые дублинского Тринити-колледжа (TCD), приступившие к разработке программы диагностики, способной предупреждать о приближении депрессии задолго до появления ее очевидных признаков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщила газета The Irish Times, "группа исследователей TCD начала набор волонтеров, готовых предоставить для анализа информацию своих аккаунтов в Twitter. "Мы обработаем данные 1 тыс. человек - тех, кто пережил депрессивный кризис за последний год. Но для начала им будет необходимо пройти небольшой опрос, - приводит издание слова одного из участник научного проекта Клэр Гиллан. - Для выявления закономерностей будет важно посмотреть на то, как твиты распределяются по времени суток, поскольку депрессия всегда связана с нарушением сна". Твиты и ретвиты укажут также на то, как меняется интерес людей к тем или иным темам, добавила Гиллан.

Но главная информация для психологов сокрыта в языке. "Выбор тех или иных слов и тональностей, реакции на реплики других людей - в этом намного больше бессознательного, чем нам кажется. Здесь зашифрованы симптомы, которые нас интересуют больше всего", - сказала исследователь. Одним из них, например, является повышенная склонность к использованию первого лица: не "мы", а "я", не "нам", а "мне". В списке слов-индикаторов также значатся такие слова, как "грустно", "волнительно", "проблема", выражение усталости, беспокойства, связанного с описанием здоровья. Проявление интереса к социальным связям - семье и друзьям, напротив, указывают на позитивный эмоциональный настрой и психологическую устойчивость.

По мнению Гиллан, упредить приближение депрессии возможно за три месяца "до" ее прихода, что позволит либо полностью предотвратить психическое расстройство, либо значительно уменьшить его глубину.

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