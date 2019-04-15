Пресс-секретарь президента Турции рассказал об отношениях с США

БАКУ /Trend/ - Турция и США, несмотря на ряд проблем, поддерживают хорошие отношения.

Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын на приеме в связи с 37-й ежегодной конференцией по связям США и Турции, организованной Советом по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK), Деловым советом Турция-США (TAİK) и Американо-турецким советом (ATC) в Вашингтоне.

«Отношения между США и Турцией занимают особое место», - сказал Калын.

Он также отметил наличие хороших отношений между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом.

«У нас, несомненно, есть проблемы, но я думаю, что именно такие площадки, встречи и такие люди, как вы, могут предоставить место, платформу для решения таких проблем. Это отвечает общим интересам, а также основано на общих ценностях и целях», - подчеркнул Калын.

Как отметил на мероприятии Сердар Кылыч, посол Турции в Вашингтоне, двусторонние отношения стран «процветают на основе общих ценностей, взаимных интересов и общих целей».



На приеме присутствовали также министр обороны Турции Хулуси Акар, министр торговли Турции Рухсар Пеккан, ряд других высокопоставленных чиновников.



(Текст: Ровшан Гусейнов)

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