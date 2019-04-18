Турция и Румыния проведут военно-политические консультации

18 апреля 2019 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция и Румыния проведут военно-политические консультации. Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве иностранных дел Турции.

Было отмечено, что в этих целях Анкару 19 апреля посетит глава МИД Румынии Теодор Мелешкану.

«На встрече с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу будут обсуждены вопросы укрепления военных связей, итоги встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая прошла 4 апреля в Вашингтоне», - сказали в ведомстве.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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