Около 30% населения Турции составляют дети

18 апреля 2019 12:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - По итогам 2018 года из 82,3 миллиона населения Турции, 22,9 миллиона (28 процентов) приходится на детей. Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на институт статистики Турции (TUİK).

Согласно данным TUİK больше всего детей проживают в южной провинции Шанлыурфа, 46,3 процента из общего населения провинции.

В отчете TUİK отмечается, что 91,5 процента детей получают образование.

В сообщении отмечается, что основными причинами детской смертности в Турции являются отравления и полученные ранения.
Согласно отчету, среди погибших в ДТП на долю детей приходится 10,6 процента.

«Браки в раннем возрасте в Турции в 2018 году составили 3,8 процента» - говорится в отчете института статистики страны.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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