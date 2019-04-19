Власти Турции пригласили Трампа посетить Турцию

19 апреля 2019 10:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Анкаре надеются, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию, сказал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, сообщает в пятницу Trend.

По словам Калына, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности принять Трампа, и президент Реджеп Тайип Эрдоган сам лично приглашал его приехать в страну. Калын отметил, что, в администрации президента США также не исключают визита Трампа в Анкару в течение 2019 года.
Относительно закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 Калын отметил, что соответствующее решение Анкары было принято исходя из национальных интересов.

«Российские С-400 не представляют угрозы для НАТО, и США это прекрасно понимают», - сказал Калын.

Как заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео, в Вашингтоне полагают, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400 в связи с тем, что это, по мнению Вашингтона, невозможно. «Как мне пояснили в Пентагоне, невозможно одновременно поднимать в воздух F-35 и эксплуатировать С-400», - сказал Помпео.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока. По словам президента, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле этого года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставок Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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