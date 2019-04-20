Турция осудила встречу Макрона с делегацией так называемых СДС

20 апреля 2019 01:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Турции осудил встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической организации РПК - PYD/YPG, говорится в заявлении представителя турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксоя, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

"Мы осуждаем встречу президента Франции Эмманюэля Макрона с делегацией так называемых Сирийских демократических сил, контролируемых сирийским ответвлением террористической организации РПК - PYD/YPG. Данная инициатива, преследующая цель придать искусственную легитимность ответвлению террористической организации, является крайне ошибочным шагом", - говорится в заявлении.

Он также призвал избегать действий, направленных против территориальной целостности и единства Сирии.

Аксой подчеркнул, что Турция не будет воздерживаться от принятия мер, которые она сочтет необходимыми для обеспечения своей национальной безопасности.

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