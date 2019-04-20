Автобус с футбольными болельщиками попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - Автобус, перевозящий болельщиков футбольного клуба "Бурсаспор", столкнулся с грузовым автомобилем в Турции, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате ДТП, произошедшего в провинции Коджаэли, пострадали семь пассажиров автобуса.

На место происшествия были бригады скорой помощи и спасателей. После оказания первой медицинской помощи раненых доставили в ближайшие больницы.

Отмечается, что болельщики направлялись домой с матча турецкой лиги "Касымпаша" - "Бурсаспор".

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