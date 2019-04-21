Глава МИД Турции осудил теракты на Шри-Ланке

БАКУ /Trend/ - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу осудил теракты в церквях и отелях на Шри-Ланке, сообщает Trend.

"Решительно осуждаю теракты, направленные на невинных людей в отелях и церквях Шри-Ланки во время празднования Пасхи", - написал Чавушоглу своем микроблоге в Twitter.

Отметим, что шесть взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях Коломбо и в других частях страны. Правительство Шри-Ланки во главе с премьер-министром провело экстренное заседание.

По последним данным в результате взрывов погибли 185 человек, почти 500 пострадали.

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