В Стамбуле обрушилась опорная стена – есть пострадавшие

23 апреля 2019 14:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле обрушилась опорная стена одного из строящихся зданий, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что под завалами остались двое работников.

На место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи. Ведутся работы по спасению оставшихся под завалами работников. О других деталях происшествия не сообщается.

Отметим, что накануне в районе Кагытхане Стамбула обрушилось четырехэтажное жилое здание. В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы были заранее эвакуированы.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu

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