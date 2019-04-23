В Стамбуле обрушилась опорная стена – есть пострадавшие

БАКУ /Trend/ - В Стамбуле обрушилась опорная стена одного из строящихся зданий, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщается, что под завалами остались двое работников.
На место происшествия прибыли бригады спасателей и скорой помощи. Ведутся работы по спасению оставшихся под завалами работников. О других деталях происшествия не сообщается.
Отметим, что накануне в районе Кагытхане Стамбула обрушилось четырехэтажное жилое здание. В результате происшествия никто не пострадал. Жильцы были заранее эвакуированы.
(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
виттер: @rhafizoglu
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