Турция не забудет совершенную армянами резню мирного населения в Нагорном Карабахе - Эрдоган

24 апреля 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция не забудет резню мирного азербайджанского населения в Нагорном Карабахе, и тех, кто закрыл на это глаза, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Президент Турции отметил, что в 1915 году армянские бандформирования таким же образом уничтожали мирное население в Османской империи.

«Турция открыла все архивы для расследования событий 1915 года и если в Ереване имеются соответствующие документы, то пусть они также откроют свои архивы» - сказал Эрдоган.

Президент Турции отметил, что у государств, обвиняющих Турцию в «геноциде армян», ни имеется никаких доказательств по этому поводу.

По словам Эрдогана история стран, обвиняющих Турцию в «геноциде армян» полна геноцидами и убийствами мирных людей.

Президент Турции подчеркнул, что мусульманам и Тюркам не нужно приписывать авторство в совершении какого-либо геноцида.

«Организаторами первой и второй мировой войны не являются мусульмане и тюрки», - сказал Эрдоган.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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