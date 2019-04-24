БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Архиепископу армянской общины Турции Араму Атешяну по поводу событий 1915 года. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на сайт президента Турции.

В письме Эрдогана отмечается, что 1915 год оказался тяжелым для всех подданных Османской Империи.

«Турция выражает соболезнования всем жителям государства, погибшим во время событий 1915 года, и, в том числе армянам», - говорится в письме Эрдогана.

«В Турции армяне всегда жили в мире и в спокойствии. Безопасность армянского населения Турции важна для Анкары. Мы не допустим, какой либо дискриминации турецких армян из-за их национальной принадлежности», - говорится в письме Эрдогана.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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