Эрдоган направил письмо Архиепископу армянской общины Турции

24 апреля 2019 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил письмо Архиепископу армянской общины Турции Араму Атешяну по поводу событий 1915 года. Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на сайт президента Турции.

В письме Эрдогана отмечается, что 1915 год оказался тяжелым для всех подданных Османской Империи.

«Турция выражает соболезнования всем жителям государства, погибшим во время событий 1915 года, и, в том числе армянам», - говорится в письме Эрдогана.

«В Турции армяне всегда жили в мире и в спокойствии. Безопасность армянского населения Турции важна для Анкары. Мы не допустим, какой либо дискриминации турецких армян из-за их национальной принадлежности», - говорится в письме Эрдогана.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Турция помнит своих дипломатов, убитых армянскими террористами - администрация президента
Турция 13:38
Турция не забудет совершенную армянами резню мирного населения в Нагорном Карабахе - Эрдоган
Турция 13:24
Попытки давления Армении на Турцию обречены на провал - администрация президента
Турция 12:32
В Турции снят документальный фильм о преступлениях армян в 1915 году - глава Турецкого исторического общества
Турция 10:57
Эрдоган заявил о скорой встрече с Трампом
Турция 09:10
Армения боится открывать архивы 1915 года – правительство Турции
Турция 23 апреля 10:54
Лента новостей
Военный совет Судана пригласил оппозицию на переговоры
Другие страны 18:27
Общий инвестиционный доход по пенсионным активам Казахстана составил почти $300 млн.
Финансы 18:19
На российском телеканале показали репортаж о Международном фестивале Мстислава Ростроповича в Баку (ВИДЕО)
Культура 18:18
Британский Минфин объявил о поиске кандидата на пост главы Банка Англии
В мире 17:59
Ровшан Рзаев: В ближайший месяц в Азербайджане будут обеспечены жильем 1200 семей вынужденных переселенцев
Общество 17:58
Экзаменационный центр Азербайджана обратился к выпускникам прошлых лет (Эксклюзив)
Общество 17:55
Президент Ильхам Алиев встретился в Пекине с членом Политбюро ЦК Компартии Китая (ФОТО)
Политика 17:51
В Азербайджане снизились цены на бройлерную продукцию
Бизнес 17:49
Прибыль Boeing в первом квартале 2019 года снизилась на 13%
В мире 17:49