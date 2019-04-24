ВВС Турции нанесли удары по объектам террористов в Ираке

24 апреля 2019 21:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции нанесли удары по объектам террористической организации РПК в районах Хакурк, Зап, Авашин-Басьян, Кара и Кандиль на севере Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщило министерство национальной обороны страны.

Согласно информации, уничтожены огневые позиции, укрытия, убежища и склады с оружием боевиков.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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