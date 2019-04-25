Обнародованы детали переговоров президента Турции и США

БАКУ /Trend/ - Основной темой переговоров между президентами Турции и США - Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом станет вопрос закупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. Об этом пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что на повестку переговоров президентов двух стран может быть вынесен вопрос, касающийся оказываемой со стороны США поддержки сирийскому крылу террористической организации РПК - PYD/YPG.

Напомним, что ранее президент Эрдоган сказал, что, несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло террористической организации РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал, что в Анкаре надеются, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию.

По словам Калына, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности принять Трампа, и президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приглашал его приехать в страну. Пресс-секретарь отметил, что в администрации президента США также не исключают визита Трампа в Анкару в течение 2019 года

Отметим, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

«Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot», - сказал глава МИД.

Напомним, что первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция является первой страной, участвующей в альянсе НАТО, которая приобретает у России ЗРК подобного класса.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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