На севере Турции закрыт аэропорт

25 апреля 2019 12:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Трабзон закрылся аэропорт, пишет Trend в четверг со ссылкой на турецкие СМИ. Согласно данным СМИ, причина закрытия аэропорта связана с временными ремонтными работами на взлетно-посадочной полосе.

Отметим, что аэропорт провинции Трабзон ежегодно обслуживает 29 тысяч пассажиров. Аэропорт построен в 1957 году, и его общая площадь составляет 2,6 тысячи квадратных метров.

Отметим, что первый аэропорт в Турции был построен в 1912 году и использовался в военных целях. В 1953 году аэропорт Стамбула впервые был открыт для международных рейсов, а в 1985 году он был переименован в честь основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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