Турция ожидает от США решительных шагов по созданию зоны безопасности на севере Сирии

26 апреля 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турции ждут решительных шагов со стороны США по созданию зоны безопасности на севере Сирии, сказал официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства Хами Аксой.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно данным СМИ, Аксой также отметил, что США должны обеспечить вывод отрядов сирийского крыла террористической организации РПК - PYD/YPG из северных районов Сирии.

Напомним, что 12 декабря 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что ВС Турции приступят к новой военной операции на севере Сирии против PYD/YPG.

Эрдоган заявил, что в рядах террористов в Сирии имеются американские солдаты.

«Несмотря на то, что США обещали Турции не поддерживать сирийское крыло РПК - PYD/YPG, Вашингтон не сдержал своего слова», - сказал глава государства.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Майк Помпео четвертого июня 2018 года обсудили на переговорах в Вашингтоне "дорожную карту" по сирийскому Манбиджу. А ранее Чавушоглу и Помпео провели встречу в Брюсселе, в ходе которой обсуждались операция «Оливковая ветвь» и другие вопросы.

ВС Турции 20 января 2018 года приступили к совместной со Свободной сирийской армией военной операции под названием "Оливковая ветвь" в сирийском районе Африн.

Подразделения ВС Турции 24 августа 2016 года приступили к операции "Щит Евфрата" против боевиков "Исламского государства", и при поддержке сирийской оппозиции освободили пограничный город Джараблус на севере Сирии, а также город Эль-Баб.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себе территорию глубиной в 32 километров и протяженностью в 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания данной зоны, она будет делиться на две части, первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начинается от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата», проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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