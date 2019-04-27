МИД Турции подверг критике принятую парламентом Португалии резолюцию по поводу событий 1915 года

27 апреля 2019 11:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Турции подверг критике принятую парламентом Португалии резолюцию относительно событий 1915 года, пишет в субботу Trend со ссылкой на министерство иностранных дел Турции. В сообщении МИД Турции отмечается, что Анкара не признает принятой в парламенте Португалии резолюции, признающей события 1915 года как «геноцид армян».

«МИД Турции также призывает парламент Португалии уважать международное право», - говорится в сообщении МИД Турции.

Напомним, что парламент Португалии 26 апреля принял резолюцию о признании событий 1915 года как «Геноцида армян».

Отметим, что ранее в правительстве Турции сказали, что в Армении боятся открыть свои архивы по событиям 1915 года, так как после этого весь мир получит доказательства того, что эти события являются не «геноцидом армян», а напротив, истреблением и геноцидом мусульманского населения в Османской империи со стороны армянских бандформирований.

В правительстве Турции отметили, что Анкара еще в 2005 году обратилась к Еревану по вопросу открытия архивов 1915 года и создания совместной независимой комиссии для расследования событий того периода.

«Если бы события 1915 года действительно являлись бы «геноцидом армян», то Ереван с готовностью открыл бы эти архивы», - сказали в правительстве.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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