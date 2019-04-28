В Турции изобрели собаку-робота (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Конья разработана собака-робот под названием «Arat», сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что вес робота составляет 30 килограммов. Робот разработан компанией Akınsoft .

В течение последующий двух лет начнется серийное производство «Arat», над разработкой которого трудятся 60 инженеров.

Ранее в 2018 году в Турции была разработана рыба-робот.

На разработку рыбы-робота потрачено 360 тысяч лир. Этот робот может вести наблюдения под водой и по внешнему виду не отличается от настоящей рыбы. В последующие годы в Турции запланирована разработка новых видов роботов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу.)

Твиттер: @rhafizoglu

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