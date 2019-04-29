Чешский футболист Йосеф Шурал погиб в результате ДТП в Турции

29 апреля 2019 10:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате произошедшего в Турции ДТП погиб чешский футболист Йосеф Шурал, который играл в турецкой команде «Alanyaspor». Об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что после ДТП, произошедшего в турецкой провинции Кайсери, Шурал был госпитализирован и прооперирован. Однако, несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось.

Отметим, что сегодня в турецкой провинции Кайсери перевернулся автобус, перевозивший футболистов клуба «Alanyaspor».

В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали семь футболистов.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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