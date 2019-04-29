Большинство армян в 1915 году уехало в Россию - член президентского комитета Турции

29 апреля 2019 19:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Большинство армян в 1915 году уехало в Россию, сказал член президентского комитета по безопасности и внешней политике Турции Исмаил Сафи. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Сафи, армяне утверждают, что во время событий 1915 года в Османской империи погибли 1,5 миллиона армян, при том, что в то время в Османской империи проживали не более 1,2 миллиона армян.

Он отметил, что утверждения армян о том, что, якобы, все армяне были истреблены, не что иное, как глупость.

Отметим что ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что если бы в 1915 году имел место «геноцид», то сегодня на Западе и в соседних странах не было бы ни одного армянина.

Отметим, что ранее в правительстве Турции сказали, что в Армении боятся открыть свои архивы по событиям 1915 года, так как после этого весь мир получит доказательства того, что эти события являются не «геноцидом армян», а напротив, истреблением и геноцидом мусульманского населения в Османской империи со стороны армянских бандформирований.

В правительстве Турции отметили, что Анкара еще в 2005 году обратилась к Еревану по вопросу открытия архивов 1915 года и создания совместной независимой комиссии для расследования событий того периода.

«Если бы события 1915 года действительно являлись бы «геноцидом армян», то Ереван с готовностью открыл бы эти архивы», - сказали в правительстве.

Напомним, что Армения и армянское лобби заявляют, что предшественница Турции - Османская империя - совершила в 1915 году так называемый "геноцид" в отношении проживавших в Анатолии армян.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizoglu

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