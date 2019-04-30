Зампомощника госсекретаря США посетит Турцию

30 апреля 2019 10:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Заместитель помощника госсекретаря по вопросам Леванта и специальный посланник по Сирии Государственного департамента США Джоэл Рейберн посетит Анкару. Об этом пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что визит Рейберна в Анкару состоится сегодня и будет двухдневным.

«В рамках визита Рейберна в Анкару ожидается обсуждение с турецкой стороной ряда вопросов и в том числе создание зоны безопасности на севере Сирии», - пишут СМИ.

Напомним, что зона безопасности на севере Сирии включает в себе территорию глубиной в 32 километров и протяженностью в 460 километров вдоль сирийско-турецкой границы. В случае создания данной зоны, она будет делиться на две части, первая часть начнется с иракско-сирийской границы и будет продлена до сирийского города Эль-Камышлы, так как контроль над этим городом находится у сирийских правительственных сил.

Вторая часть зоны безопасности начинается от Эль-Камышлы и будет продлена до Джараблуса, который был освобожден от террористов «исламского Государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата», проведенной ВС Турции в 2016 году.

Манбидж, где Турция ранее собиралась провести новые антитеррористические операции, не входит в зону безопасности.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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