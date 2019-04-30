Продукция оборонпрома Турции становится все более востребованной в мире - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Продукция оборонной промышленности Турции становится все более востребованной в мире, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии в Стамбуле международной оборонной выставке «IDEF-2019».

Об этом во вторник сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Эрдогана, Турция все больше усиливает свою оборонную промышленность.

«Турция становится одной из важных стран в мире в сфере оборонной промышленности», - сказал он.

Глава государства отметил, что сегодня страна на 70 процентов обеспечивает себя продукцией оборонной промышленности.

События, происходящие в соседних странах, вынуждают Анкару развивать и усиливать оборонную промышленность, добавил он.

Напомним, что за последние годы Турция инвестировала в сферу оборонной промышленности порядка 35 миллиардов долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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