БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп в скором времени может посетить Турцию, сообщает Trend в среду со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным источника в Администрации Президента, на который ссылаются СМИ, это решение было принято после телефонного разговора между президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Дональдом Трампом, проведенного накануне.

Согласно сообщению, в настоящее время ведется работа по подготовке визита американского президента. Дональд Трамп может посетить Турцию в июле или еще раньше.

Отметим, что ранее пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын сказал, что в Анкаре надеются, что президент США Дональд Трамп посетит Турцию.

По словам Калына, в Анкаре неоднократно заявляли о готовности принять Трампа, и президент Реджеп Тайип Эрдоган лично приглашал его приехать в страну. Пресс-секретарь отметил, что в администрации президента США также не исключают визита Трампа в Анкару в течение 2019 года

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор:Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizoglu

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