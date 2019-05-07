На юго-востоке Турции проводятся операции против РПК

7 мая 2019 11:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend – ВС Турции начали операции против террористической Рабочей партии Курдистана (РПК) на юго-востоке страны в провинции Диярбекир, пишет Trend во вторник со ссылкой на турецкие СМИ.

В ходе операций были уничтожены укрытия террористов, а также склады с боеприпасами.

О других деталях операции не сообщается.

Операции в Диярбекире продолжаются.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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