На западе Турции задержаны нелегалы

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чанаккале задержаны 53 нелегальных мигрантов, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Среди задержанных граждане Ирана, Афганистана и Бангладеш. Сообщается, что задержанные лица нелегальным путем намеревались проникнуть на территорию Греции.

Все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что ранее МВД Турции распространил информацию о задержании 79 тысяч нелегальных мигрантов из разных стран в январе-апреле 2019 года.

Согласно информации, 32,9 тысячи из них граждане Афганистана.

«В том числе за этот период были задержаны 11,6 тысячи граждан Пакистана и 6,4 тысячи граждан Сирии», - говорилось в сообщении МВД Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.