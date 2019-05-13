США предложили Турции отложить покупку С-400

Турция изучает просьбу США отсрочить приобретение российских ракетных комплексов С-400 до 2020 года, пишет Блумберг со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Bild со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался от сделки с Россией по приобретению С-400. Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию газеты, заявив, что "процесс по покупке С-400 завершен".

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

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