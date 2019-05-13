США предложили Турции отложить покупку С-400

13 мая 2019 23:46 (UTC+04:00)

Турция изучает просьбу США отсрочить приобретение российских ракетных комплексов С-400 до 2020 года, пишет Блумберг со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее Bild со ссылкой на дипломатические источники в Анкаре сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган отказался от сделки с Россией по приобретению С-400. Глава департамента по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун опроверг информацию газеты, заявив, что "процесс по покупке С-400 завершен".

Ранее Турция заявила, что не откажется от планов покупать С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле. США заявляют, что системы С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Турция является одним из участников международной программы США по созданию F-35. В Турции также не раз заявляли, что С-400 не представляют угрозы для американских F-35.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20
США 13 мая 23:21
Исследователь из США совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
США 13 мая 22:54
ЕС заявил о недопустимости военной эскалации в ситуации с Ираном
В мире 13 мая 21:24
Компании Казахстана и Азербайджана - ключевые участники Транскаспийского транспортного маршрута - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 13 мая 20:51
Китай в июне введет ответные пошлины против США
Китай 13 мая 20:24
Россия, Китай и США продолжат работать над урегулированием в Афганистане
В мире 13 мая 17:45
Лента новостей
Мудрый азербайджанский народ не дает шансов злопыхателям, пытающимся очернить страну - депутат
Точка зрения 13 мая 23:49
На юге Мексики разбился легкий самолет
Другие страны 13 мая 23:38
Шоу-композиция карабахских скакунов вызвала большой интерес у королевы Великобритании
Общество 13 мая 23:34
В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль
Европа 13 мая 23:26
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20
США 13 мая 23:21
Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» (ФОТО)
Политика 13 мая 23:11
Объем реализованных товаров на бирже Узбекистана уменьшился вдвое
Бизнес 13 мая 22:59
Исследователь из США совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера
США 13 мая 22:54
Азербайджанский производитель пластиковых окон и дверей значительно увеличит объемы производства
Бизнес 13 мая 22:53