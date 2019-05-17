ВВС Турции проводят операции в двух районах на севере Ирака

17 мая 2019 11:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции проводят на севере Ирака операцию против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в пятницу Trend со ссылкой на сайт министерства национальной обороны Турции.

В сообщении отмечаются, что операции проводятся в иракских районах Карурк и Авашин.

В ходе операций были уничтожены убежища и укрытия террористов, склады с боеприпасами, а также ликвидировано как минимум три террориста.

Отметим, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После того как MİT установила точное местонахождение Алтуна, ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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