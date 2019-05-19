В Турции обезврежено два боевика

19 мая 2019 02:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турецкой провинции обезврежено два боевика РПК. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, говорится в сообщении министерства внутренних дел страны.

"В рамках операций по внутренней безопасности в провинции Ширнак обезврежены два боевика. Операции в провинции продолжаются", - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 35 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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