Эрдоган: Давление на Турцию не прекращается

20 мая 2019 00:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Давление на Турцию не прекращается. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на торжественной церемонии, посвященной 100-летней годовщине начала национально-освободительной борьбы турецкого народа.

По его словам, события последних шести лет доказали, что отношение к турецкому народу не изменилось, давление на Турцию не прекращается.

Эрдоган отметил, что с самым крупным геноцидом в истории человечества столкнулся именно турецкий народ.

"Те, кто уже более века выдвигают в отношении Турции необоснованные утверждения, настойчиво игнорируют архивные документы и факты, а также боль, которую пережил турецкий народ", - сказал турецкий лидер.

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