В Турции автомобиль упал с обрыва: есть погибшие

БАКУ /Trend/ - Два человека погибли и двое получили ранения в результате ДТП в районе Джейхан турецкой провинции Адана, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Водитель автомобиля, движущегося по автомагистрали Тарсус-Адана-Газиентеп, потерял управление, в результате чего автомобиль упал в обрыв.

Двое раненых были доставлены в Учебно-исследовательскую больницу Балджалы Университета Чукурова.

Водитель, а также другой пассажир автомобиля погибли.

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