ВВС Турции проводят операции в трех районах Ирака

27 мая 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС Турции продолжают операции на севере Ирака против террористов Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт министерства национальной обороны Турции.

Сообщается, что операции ведутся в иракском районе Хакурк, Авашин и Байсан.

В ходе операций были ликвидированы как минимум три боевика. Также уничтожены убежища и укрытия террористов, склады с боеприпасами.

Отметим, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После того как MİT установила точное местонахождение Алтуна, ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Багдад предложил посредничество между США и Ираном
В мире 01:44
Зариф передал президенту Ирака приглашение посетить Иран
Иран 26 мая 11:33
Глава МИД Ирана обсудил с премьер-министром Ирака ситуацию в регионе
Политика 25 мая 23:30
ВВС Турции нанесли удары по объектам РПК на севере Ирака
Турция 25 мая 20:26
В Турции нейтрализованы четыре террориста
Турция 25 мая 01:37
На севере Ирака погиб турецкий военнослужащий
Турция 24 мая 17:09
Лента новостей
Узбекистан поставил первую партию черешни в Лондон
Бизнес 15:19
Банк Республика запускает специальную кредитную кампанию ко «Дню Республики – 28 Мая»
Экономика 15:19
В Туркменистане введена в строй современная птицеферма
Бизнес 15:16
Россия - лидер по переводу денег из Казахстана
Финансы 15:14
Узбекистан начнет экспортировать плодоовощную продукцию в Индию
Бизнес 15:11
В туркменском секторе Каспия активизирован экологический контроль
Туркменистан 15:11
Австрийский бизнес изучает возможность реализации совместных проектов в Туркменистане
Бизнес 15:09
Новый курс валют в Узбекистане: доллар и евро снова взлетели
Финансы 15:04
Казахстан и Бразилия расширяют сотрудничество
Бизнес 15:03