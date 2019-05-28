ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции на севере Ирака

28 мая 2019 11:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, пишет во вторник Trend со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В сообщении отмечается, что в военной операции участвуют 10 истребителей ВВС Турции.

Сообщается, что в рамках операции точечным ударом ликвидирован особо опасный террорист РПК Наиф Марал.

За ходом операции наблюдает министр обороны Турции Хулуси Акар.

Отметим, что 27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

После того как MİT установила точное местонахождение Алтуна, ВВС Турции нанесли точечный удар по дому, где находился террорист.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @rhafizoglu

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