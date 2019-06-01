Глава МИД Турции об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций ООН, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, несмотря на то, что 20 процентов азербайджанских земель оккупированы со стороны Армении, до сих пор по отношению к Азербайджану применяются двойные стандарты.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)

Твиттер: @rhafizogl

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