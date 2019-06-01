Глава МИД Турции об урегулировании нагорно-карабахского конфликта

1 июня 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован только в рамках территориальной целостности Азербайджана и соответствующих резолюций ООН, сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу, несмотря на то, что 20 процентов азербайджанских земель оккупированы со стороны Армении, до сих пор по отношению к Азербайджану применяются двойные стандарты.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Талех Агавердиев)
Твиттер: @rhafizogl

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Представители азербайджанской общины Нагорного Карабаха встретились с сопредседателями МГ ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 22:19
Сопредседатели МГ ОБСЕ представили предложения о конкретных последующих шагах в процессе урегулирования карабахского конфликта
Нагорно-карабахский конфликт 30 мая 21:31
МИД: Убийство азербайджанского военнослужащего во время визита сопредседателей МГ ОБСЕ - провокация
Политика 30 мая 20:31
ВС Армении продолжают обстрел азербайджанских позиций
Нагорно-карабахский конфликт 28 мая 09:59
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 19 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 26 мая 09:30
Али Ахмедов: Азербайджан известен в мире как остров стабильности
Политика 25 мая 14:43
Лента новостей
На западе Ирана заложен фундамент нефтехимического завода
Иран 10:53
SOCAR AQŞ завершила строительство еще одной скважины на месторождении "Западный Абшерон"
Энергетика 10:34
Крупный мобильный оператор Казахстана определил размер дивидендов
Финансы 10:24
В Азербайджане начаты работы по подготовке закона "О высшем образовании"
Общество 10:14
Узбекистан определил место построения первой АЭС
Бизнес 10:00
Филиал итальянской Eni объявил тендер в Туркменистане
Тендеры 09:58
Туркменистан объявил тендер на поставку оборудования для базальтового предприятия
Тендеры 09:58
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 09:35
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Финансы 09:21