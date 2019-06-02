ВС Турции нейтрализовали около 30 террористов на севере Ирака

БАКУ /Trend/ - ВС Турции в рамках операции Pençe ("Лапа") нейтрализовали еще пять террористов РПК в районе Хакурк на севере Ирака. Об этом, как передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ, сообщает министерство национальной обороны страны.

Согласно информации, общее число террористов, уничтоженных с начала операции достигло 27

Напомним, что 28 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

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