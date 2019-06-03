Внешний товарооборот Турции в мае 2019 года превысил $34 млрд - министерство

3 июня 2019 13:00 (UTC+04:00)

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