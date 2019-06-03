Турция является надеждой человечества – Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Турция является надеждой человечества, своих друзей, сказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, Турция - это уже не та слабая страна, какой она была в 90-х годах прошлого века.

Эрдоган отметил, что сегодня Турция превратилась в супердержаву региона.

«Несмотря на все нападки, наша страна благодаря своей экономике и демократии все больше развивается», - сказал он.

Эрдоган отметил, что рано или поздно Турция решит проблему террора навсегда.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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