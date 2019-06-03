Землетрясение в Турции вызвало панику среди местного населения

3 июня 2019 13:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В городе Сивридже турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение силой 3,1 балла, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ.

«Очаг землетрясения залегал на глубине 3 километров. Подземные толчки ощущались и в соседних провинциях», - пишут СМИ.

Пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди местного населения.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, происходят здесь достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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