Турецкий военный погиб в ходе антитеррористической операции

4 июня 2019 02:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Один турецкий военнослужащий погиб в ходе антитеррористической операции в провинции Тунджели, передает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в ходе операции произошла стрельба между военными и террористами. В результате стрельбы были ранены два военнослужащих, которые сразу на вертолета были доставлены в больницу.

Несмотря на усилия врачей одного из раненых военнослужащих спасти не удалось. Состояние второго оценивается как хорошее.

Отмечается, что антитеррористическая операция в провинции продолжается.

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