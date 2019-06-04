Обнародована стоимость экспорта продукции турецкой оборонной промышленности в Азербайджан

4 июня 2019 13:47 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
В Турции разрабатывают гибридные двигатели для ракет
Турция 16 мая 13:12
Оборонная промышленность Турции все больше усиливается - министр
Турция 13 мая 11:07
Продукция оборонпрома Турции становится все более востребованной в мире - Эрдоган
Турция 30 апреля 13:24
Турция протестировала новый отечественный беспилотник
Турция 26 апреля 11:27
Турция увеличила экспорт продукции оборонного назначения - министр
Турция 20 апреля 13:20
Турция и Малайзия подписали соглашение о производстве пистолетов
Турция 28 марта 10:55
Лента новостей
Япония и США активизируют сотрудничество в космосе и в сфере кибербезопасности
Другие страны 14:35
SOCAR: Чистая прибыль сократилась, операционная выросла
Экономика 14:32
В ближайшее время начнется процесс выдачи отелям звезд
Общество 14:25
Песков не считает делом РФ обсуждать планы США и Турции создать рабочую группу по С-400
Турция 14:23
Турция назвала число террористов, уничтоженных в ходе масштабной операции на севере Ирака
Турция 14:13
Samsung Electronics начала исследования в области 6G
Другие страны 14:09
Экспорт сырой нефти из Азербайджана снизился на 2,2% в 2018 году
Энергетика 14:08
Дорожная полиция предупреждает водителей по случаю праздника Рамазан
Общество 14:02
Завтра в Азербайджане будет до 39 градусов тепла
Общество 13:59