В Пентагоне заявили, что покупка Анкарой С-400 создает неприемлемый риск для США

Приобретение Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России создает для США неприемлемый риск, и никакие усилия не смогут устранить эти опасения.

Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц, выступая на организованной журналом Foreign Policy конференции по вопросам внешней политики и безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Покупка Турцией С-400 создает неприемлемый риск для Соединенных Штатов <...> Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу", - отметил он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

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