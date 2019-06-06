В Пентагоне заявили, что покупка Анкарой С-400 создает неприемлемый риск для США

6 июня 2019 21:00 (UTC+04:00)

Приобретение Турцией зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России создает для США неприемлемый риск, и никакие усилия не смогут устранить эти опасения.

Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности заместителя помощника министра обороны по политике в отношении Европы и НАТО Эндрю Уинтернитц, выступая на организованной журналом Foreign Policy конференции по вопросам внешней политики и безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Покупка Турцией С-400 создает неприемлемый риск для Соединенных Штатов <...> Не существует мер, которые могли бы сгладить наше беспокойство по этому поводу", - отметил он.

Отметим, что президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция может получить ЗРК-С400 ранее запланированного срока.

По его словам, ранее ожидалось, что первые ЗРК С-400 Турция получит в июле текущего года.

Глава государства сказал, что, несмотря на призывы США, Турция не откажется от закупки С-400.

«Это уже решенный для Турции вопрос», - сказал Эрдоган.

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года.

Как сообщил в декабре 2017 года глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре ЗРК С-400 составляет 2,5 миллиарда долларов.

Турция - первое государство - член НАТО, которое получит от России ЗРК подобного класса.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
США 19:05
Трамп заявил, что примет решение по пошлинам на китайские товары после G20
США 18:11
Азербайджанские студенты приняли участие в Глобальном форуме Американского еврейского комитета (ФОТО)
Политика 12:14
В США врача обвинили в убийстве 25 пациентов
В мире 10:41
SOCAR не планирует закупки иранской нефти для НПЗ Star
Энергетика 10:39
Печенье с предсказанием помогло американцу выиграть в лотерею $344,6 млн
В мире 09:55
Лента новостей
Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе хостинга Dropbox
В мире 21:21
В Азербайджане растет число владельцев е-подписи
ИКТ 20:47
Правительство Сербии объявило режим стихийного бедствия
Европа 20:38
В Санкт-Петербурге прошла панельная сессия на тему «Медиа в мировых конфликтах: участник или наблюдатель?» (ФОТО)
Политика 20:10
Во Франции нашли доисторический камень с рисунком лошадей
Европа 20:00
Совместный благотворительный проект Azercell и Xəzər TV
Экономика 19:33
В США машина с курсантами военной академии попала в аварию на полигоне
США 19:05
Азербайджанцы, осетины и дагестанцы устроили массовый баттл – вынесен "смешной приговор" (ФОТО)
Интересное 18:49
Шанс получить два диплома за два года обучения
Общество 18:30