В Турции объявлен тендер на строительство свыше 300 объектов недвижимости

7 июня 2019 13:57 (UTC+04:00)

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