АЭС "Аккую" в Турции планируют начать строить в конце лета

Начало строительства с участием России второго энергоблока АЭС "Аккую" в Турции ожидается ориентировочно в конце лета - начале осени нынешнего года, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ждем сейчас в июне-июле основную лицензию на второй блок. В зависимости от окончательного решения турецкого регулятора мы ориентируемся на конец лета - начало осени по первому бетону на второй блок", - сказал Лихачев.

"Весь комплект на третий блок мы уже сдали", - напомнил он. По его словам, ожидается, что лицензионные документы по третьему блоку будут получены в первом квартале 2020 года.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня.

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