ВС Турции уничтожили пещеры и убежище террористов РПК на севере Ирака

9 июня 2019 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках масштабной операции на севере Ирака ВС Турции обнаружили и уничтожили убежище и пещеры боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК), сообщает Trend со ссылкой на сообщение министерства национальной обороны Турции.

Согласно информации, в ходе операции в районе Хакурк обнаружены и уничтожены укрытие и пещеры, которые использовались террористами для подготовления самодельных взрывных устройств.

Отметим, что 27 мая ВВС и Вооруженные силы Турции приступили к масштабной операции в районе Хакурк на севере Ирака, получившей название Pençe («Лапа»).

30 мая этого года Турция расширила территорию военных операций на севере Ирака, начав их также в районах Авашин-Байсан и Метина.

27 марта турецкая разведка (MİT) и ВВС Турции провели операцию по ликвидации Рызы Алтуна - ближайшего соратника лидера РПК Джемиля Байыка.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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