Более ста человек погибли за десять дней в результате ДТП в Турции

БАКУ /Trend/ - За последние десять дней (31 мая, с 18:00 по 17:00, 9 июня) в Турции произошло 221 дорожно-транспортное происшествие, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате данных ДТП погибли 103 человека, еще 731 получил ранения.

Отмечается, что 31 мая за шестичасовой промежуток времени 10 человек погибли, 31 пострадал в семи различных ДТП, которые произошли в провинциях Ван, Балыкесир, Измир, Кайсери, Конья, Кырыккале и Элазыг.

Меньше всего ДТП со смертельным исходом зарегистрировано первого июня. Так, за сутки произошло 25 ДТП, в которых погибли три человека и 65 получили ранения.

Второго июня на территории страны произошло 23 ДТП. В них же погибли десять человек и 66 получили ранения.

Больше всего ДТП произошло третьего июня. Так, по стране было зарегистрировано 28 аварий, в которых погибли 11 человек, 69 получили ранения.

Четвертого июня было произошло 22 ДТП, в результате чего погибли 11 человек, 88 пострадали.

Пятого июня - 23 ДТП, 13 погибших, 74 раненых; шестое июня - 15 ДТП, четыре погибших, 80 раненых; седьмое июня - 22 ДТП, семь погибших, 58 раненых; восьмое июня - 36 ДТП, 22 погибших, 119 раненых; девятое июня - 20 ДТП, десять погибших, 61 ранены.

(Автор: Али Гасымов)

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