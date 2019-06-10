ВС Турции проводят операции по ликвидации ключевых фигур РПК

БАКУ /Trend/ - ВС Турции проводят операции по ликвидации ключевых фигур террористической Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что во время последних операций ВС Турции в стране и за пределами страны были ликвидированы 213 ключевых фигур РПК, в том числе специалисты по изготовлению взрывчатых веществ.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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