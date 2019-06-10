Турция направила ноту протеста Исландии - глава МИД

10 июня 2019 11:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Турция направила ноту протеста Исландии, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По его словам, это связано с отношением сотрудников аэропорта Рейкьявика к футболистам сборной Турции, прибывшим в Исландию на матч отборочного этапа Евро-2020.

Как отметил Чавушоглу, произошедшее в аэропорту - это грубое нарушение дипломатических норм, что является позорным явлением для Исландии.

Отметим, что сотрудники таможни затянули на 2 часа процедуру паспортного контроля в Международном аэропорту Кеблавик в Рейкьявике, после чего подвергли турецких футболистов тщательной проверке. Также надолго затянулась процедура осмотра багажа футболистов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu

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