Администрация президента Турции осудила инцидент с футболистами сборной страны в Исландии

БАКУ /Trend/ - Администрация президента Турции осудила инцидент, произошедший с футболистами сборной Турции в Исландии, сообщает в понедельник Trend .

Комментируя инцидент, глава управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем микроблоге в соцсети Twitter, что это противоречит дипломатическим нормам, а также является грубым нарушением прав человека.

«Турция требует от высокопоставленных лиц объяснений по этому поводу», - пишет Алтун.

Отметим, что, как заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара направила ноту протеста Исландии.

По его словам, это связано с отношением сотрудников аэропорта Рейкьявика к футболистам сборной Турции, прибывшим в Исландию на матч отборочного этапа Евро-2020.

Как отметил Чавушоглу, произошедшее в аэропорту - это грубое нарушение дипломатических норм, что является позорным явлением для Исландии.

Отметим, что сотрудники таможни затянули на 2 часа процедуру паспортного контроля в Международном аэропорту Кеблавик в Рейкьявике, после чего подвергли турецких футболистов тщательной проверке. Также надолго затянулась процедура осмотра багажа футболистов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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