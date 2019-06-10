В Турции упал учебный самолет – есть погибший

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Анталья потерпел крушение учебный самолет, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на турецкие СМИ. Сообщается, что в результате инцидента погиб один человек и получили ранения двое.

Согласно данным СМИ, состояние пострадавших оценивается как крайне тяжелое.

Пострадавшие госпитализированы, о причинах приведших к крушению самолета не сообщается.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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