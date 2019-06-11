Террористы напали на дорожников в Турции, есть погибшие

11 июня 2019 00:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Турецком городе Диярбакыр террористы Рабочей партии Курдистана (РПК) напали на дорожников, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно информации, в результате нападения террористов погибли два работника.

О других подробностях инцидента не сообщается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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