МИД Турции осудил заявление США об уязвимости отношений между Анкарой и Вашингтоном

11 июня 2019 09:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В МИД Турции осудили заявление Палаты представителей США об уязвимости отношении между Анкарой и Вашингтоном, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что в заявлении МИД Турции говорится, что Анкара и Вашингтон являются важными экономическими и политическими партнерами.

«Заявления Палаты представителей США противоречит союзническим отношениям Анкары и Вашингтона», - говорится в заявлении МИД Турции. Отметим, что накануне Палата представителей США выступила с заявлением о том, что отношения между Анкары и Вашингтоном являются очень уязвимым и будущее этих отношений находится под сомнением.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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