В Турции произошла стычка с террористами РПК: есть раненые

12 июня 2019 01:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Тунджели произошло столкновение между силами безопасности страны и террористами РПК, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате столкновения серьезные ранения получили три солдата сил безопасности Турции.

Раненые солдаты были доставлены на вертолете в Государственную больницу провинции.

Операция по нейтрализации террористов в регионе продолжается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министр обороны Грузии прибыл в Азербайджан
Политика 11 июня 16:41
На востоке Турции предотвращен теракт
Турция 11 июня 11:53
Страшное ДТП в Турции, четыре погибших, 42 раненых
Турция 11 июня 09:00
Оглашены объёмы экспорта сырой нефти из Азербайджана в Турцию
Энергетика 11 июня 07:00
Турецкие пилоты прекратили тренировки на F-35 на базе Люк в США
Турция 11 июня 06:01
Конгресс США предложил еще один запрет на передачу F-35 Турции в случае покупки С-400
США 11 июня 03:09
Лента новостей
Во Франции освободили одного из двух заложников, захваченных в тюрьме (Обновлено)
Европа 02:42
Генсек НАТО заявил о создании групп оперативного реагирования на кибератаки
В мире 02:10
В Италии одобрили законопроект об усилении мер против нелегальной миграции
Европа 01:57
Макрон анонсировал переговоры с Путиным
Европа 01:30
Премьер Японии впервые за 40 лет отправляется с визитом в Иран
Иран 01:14
Помпео пообещал поддерживать Грузию на пути членства в НАТО
США 00:49
WhatsApp решил судиться c пользователями, нарушающими правила пользования
В мире 00:23
В Чехии прошли митинги с требованием отставки Андрея Бабиша с поста премьер-министра
Европа 00:18
Facebook построит солнечную электростанцию в Техасе
В мире 11 июня 23:51