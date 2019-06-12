В Турции произошла стычка с террористами РПК: есть раненые

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Тунджели произошло столкновение между силами безопасности страны и террористами РПК, сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

В результате столкновения серьезные ранения получили три солдата сил безопасности Турции.

Раненые солдаты были доставлены на вертолете в Государственную больницу провинции.

Операция по нейтрализации террористов в регионе продолжается.

Напомним, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается около 40 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

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